Serie A, Udinese: via Cioffi, panchina a Cannavaro ed è già record

L’Udinese ha esonerato Gabriele Cioffi, affidando la panchina a Fabio Cannavaro. La decisione del club friulano è arrivata dopo la sconfitta di Verona, scontro diretto per la salvezza. Per il campione del mondo ed ex tecnico del Benevento sarà la prima esperienza su una panchina di Serie A.

Il debutto di Fabio Cannavaro con l’Udinese farà registrare un primato assoluto: sarà il primo allenatore in Italia a iniziare una nuova avventura in panchina “a gara in corso”. Debutterà alle 20.00 di giovedì 25 aprile nel corso di Udinese-Roma, match che ripartirà dal 72′ dopo l’interruzione dovuta al malore capitato al difensore giallorosso Ndicka.

Cannavaro è chiamato a risollevare le sorti di un’Udinese che nelle ultime quattro partite ha rimediato tre sconfitte e un pari ed è a 28 punti, a pari merito col Frosinone, in piena zona retrocessione.

Nello staff di Fabio Cannavaro ci sarà anche il fratello Paolo, Giampiero Pinzi (350 partite con l’Udinese e già nello staff tecnico dei bianconeri dal 2019 al 2022) ed Emanuele Troise.

