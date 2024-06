Bat, schianto tra auto e trattore: cinque feriti sulla Statale 16

SAN FERDINANDO DI PUGLIA – Violento schianto all’alba di domenica nella Bat, l’incidente si è verificato tra un’auto ed un trattore, pare che entrambi i mezzi stessero viaggiando nella stessa direzione.

L’incidente è avvenuto poco dopo le cinque di domenica 23 giugno, sulla trafficata statale 16 in direzione nord, nei pressi dell’uscita di San Ferdinando sud. A bordo dell’auto, una Mercedes, viaggiavano quattro giovani donne, da chiarire le cause che hanno causato il violento tra la vettura e il mezzo agricolo. La donna che si trovava alla guida della Mercedes è stata soccorsa e trasportata con un elicottero del servizio sanitario di elisoccorso all’ospedale di San Giovanni Rotondo, non sono note le sue condizioni.

Due ambulanze sono giunte sul posto del sinistro provenienti da Trinitapoli, i medici del 118 hanno prestato soccorso alle altre persone ferite in maniera lieve, l’uomo alla guida del trattore e’ stato condotto all’ospedale di Cerignola, sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato di Barletta, gli agenti hanno effettuato i rilevi del caso per chiarire la dinamica dell’incidente. Durante le operazioni di soccorso, quel tratto della Statale 16 e’ stato chiuso al traffico e successivamente riaperto con inevitabili rallentamenti e code. E’ stato necessario anche l’interventi dei Vigili del Fuoco per rimuovere i mezzi coinvolti nell’incidente e mettere in sicurezza la strada.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author