TARANTO – Momenti di tensione nella borgata di Talsano, a Taranto, per un grosso incendio divampato nel giardino di una casa. Intorno alle 11.30 di domenica 23 giugno, le fiamme si sono sviluppate all’interno di un’abitazione in Via Ruini al civico 5, occupata da tre persone di origini marocchine.

I Vigili del Fuoco di Taranto sono intervenuti tempestivamente dopo le segnalazioni giunte al 115: le fiamme si sono propagate in breve tempo all’interno di un container sistemato sul terreno adiacente al fabbricato. Per qualche minuto si è tenuto il peggio a causa delle presenza di alcune taniche di benzina custodite nel container, utilizzato per conservare materiale di varia natura.

Sul posto anche i sanitari del 118 con due ambulanze, ma le tre persone che si trovavano all’interno della villetta non hanno riportato gravi conseguenze, se non lievi ustioni, pertanto le loro condizioni non hanno reso necessario il ricovero in ospedale.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia che, in collaborazione con i vigili del fuoco, dovranno appurare quanto accaduto, in particolare si dovrà comprendere quali sono state le cause che hanno provocato l’incendio.

E’ stata una domenica movimentata per la zona alla periferia Sud del capoluogo ionico, in apprensione soprattutto per i cittadini residenti nelle abitazioni vicine a quella dove si è sviluppato il rogo: l’area è stata messa in sicurezza al termine di un lungo e difficile intervento dei Vigili del fuoco intervenuti con tre mezzi.

