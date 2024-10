Bat, schianto auto-trattore: due feriti, uno è grave

Nella mattinata di domenica 27 ottobre, sulla strada che collega Canosa di Puglia alla frazione di Loconia, nel nord Barese, si è verificato un incidente che ha causato due feriti, uno dei quali in codice rosso. Il più grave è un 70enne alla guida di un trattore che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato tamponato da un’auto, provocandone il ribaltamento. Nell’impatto, l’anziano è stato sbalzato dal mezzo agricolo, facendo un volo di qualche metro e finendo sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori delle Misericordie e del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Bonomo di Andria per le gravi ferite alla testa. L’automobilista coinvolto ha riportato invece ferite lievi. La polizia locale di Canosa sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

