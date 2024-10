Andria, incidente stradale sulla S.P. 43: quattro feriti

Nella mattinata di domenica 27 ottobre, intorno alle 10:40, due auto, una Fiat Panda e una Peugeot 3008, sono rimaste coinvolte in un incidente stradale sulla S.P. 43, nei pressi dello svincolo per la S.P. 155. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio “118” con due ambulanze per soccorrere i feriti, che sono stati trasportati all’ospedale “L. Bonomo” di Andria. In totale, sono quattro le persone rimaste ferite.

Oltre ai sanitari, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli Agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per accertare le cause e la dinamica dell’incidente. La circolazione stradale ha subito rallentamenti, ma è tornata regolare una volta conclusi i rilievi.

