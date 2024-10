Taranto, sassaiola contro un bus: finestrini in frantumi

TARANTO – Ennesimo atto vandalico a Taranto ai danni di mezzi per il trasporto pubblico, poco prima dell 19 di Domenica 27 Ottobre, un bus della linea 24 è stato Preso di mira da Vandali con una sassaiola al quartiere Paolo VI. I vetri dei finestrini sono andati in frantumi, un gesto che poteva provocare feriti.

A bordo vi erano 2 passeggeri, rimasti fortunatamente illesi, e l’autista anch’esso illeso, dove fortunatamente ha avuto soltanto tanta paura.

La Denuncia Del Sinai Sindacato di Kyma Mobilità, mette in evidenza la possibilità di richiedere in materia di sicurezza il Rientro anticipato del servizio per la Serata del 31 Ottobre, vista l’oramai sentita usanza di divertimento da chi pensa che questi atti, siano oggetto di divertimento.

