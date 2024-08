Bat, in arrivo 1 milione di metri cubi d’acqua da invaso del Locone

Gli agricoltori della Bat potranno tirare un respiro di sollievo: la Regione Puglia ha annunciato l’arrivo dall’invaso del Locone di circa 1 milione di metri cubi di acqua utili a contrastare la situazione di emergenza idrica che si è registrata in queste settimane.

“Accogliamo con entusiasmo la notizia diffusa tramite nota stampa dalla Regione Puglia – commentano da Confagricoltura Bari-Bat – perchè gli agricoltori di una parte importante del nostro territorio potranno contare su una risorsa indispensabile. Senza acqua gran parte della stagione agricola sarebbe andata compromessa. Siamo preoccupati però per il resto del nostro territorio, dove gli effetti della crisi idrica si stanno facendo sentire”.

“Confidiamo nel lavoro del presidente Michele Emiliano e dell’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia, insieme a tutti gli attori coinvolti, che ringraziamo per questa prima soluzione. Attendiamo però risposte per tutti gli altri agricoltori, impegnati nei campi in filiere importanti come quella zootecnica, vivaistica, cerealicola, vitivinicola e ortofrutticola, che in queste settimane stanno vivendo momenti complicati: sia per le loro coltivazioni, sia per i loro allevamenti. Il nostro auspicio è che non si continui a dover fronteggiare le emergenze ma si superino le difficoltà di questo genere con interventi strutturali”.

