‘Basta violenza sulle donne’: UGL Basilicata in prima linea

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Segretaria Regionale dell’UGL Basilicata, Florence Costanzo, ha ribadito con forza l’importanza di affrontare il fenomeno della violenza maschile sulle donne con un approccio concreto e sistematico. “Anche in Basilicata questo tema è spesso erroneamente percepito come lontano, qualcosa che non ci riguarda più – sottolinea Costanzo -. Eppure, i fatti di cronaca dimostrano il contrario: le tragedie vengono ancora descritte con termini che cercano di giustificare l’ingiustificabile, come ‘raptus’ o ‘delitto passionale’”.

Secondo Costanzo, il 25 novembre non deve essere solo una ricorrenza simbolica, ma un’occasione per riflettere e confrontarsi su un fenomeno che si manifesta con inquietante frequenza. La Segretaria dell’UGL propone un intervento capillare: “È necessario rompere gli stereotipi attraverso un’educazione di genere nelle scuole, sui social media e in ambito familiare e sociale. Dobbiamo insegnare ai nostri giovani a vivere i sentimenti e la sessualità in modo sano, creando al contempo luoghi di supporto per le donne vittime di violenza”.

Un impegno che, secondo l’UGL Basilicata, deve essere condiviso da istituzioni e cittadini per costruire una società equa e giusta. A tal proposito, Costanzo ha elogiato le iniziative dell’Assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, per la prevenzione e gestione della violenza contro le donne. “Le sue strategie mirate e urgenti – afferma Costanzo – sono un passo importante per affrontare questo drammatico fenomeno che continua a riempire le pagine della cronaca”.

L’UGL Basilicata, da tempo impegnata nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione, conclude lanciando un appello: “Non abbiamo bisogno di altre parole o slogan, ma di azioni concrete e di un confronto costante che dia risultati tangibili”.

