Violenza sulle donne, sempre più denunce nel Materano

MATERA – Sempre più segnalazioni e sempre più denunce – il che non è necessariamente un dato negativo – ma con un’età media sempre più bassa. Sono questi i numeri della violenza sulle donne snocciolati dal questore della città dei Sassi, Emma Ivagnes, durante l’appuntamento organizzato dal club Soroptimist Matera. L’occasione è servita per presentare il volume della psicoterapeuta Maura Anfossi, “Emozioni a colori”. Come risposta concreta alla violenza di genere serve un cambiamento culturale, in cui l’espressione emotiva sia consapevole e rispettosa dell’altro. Il Club Soroptimist ribadisce, così, il suo impegno nella lotta alla violenza di genere e soprattutto nella promozione della cultura del rispetto.

