Basket, Serie B: Ruvo a Montecatini per volare in finale

Due gare e un copione unico nella serie playoff del campionato di Serie B Nazionale tra Tecnoswitch Ruvo e Montecatini. I biancazzurri, grazie a due vittorie in rimonta al “PalaColombo”, hanno già incanalato la contesa e oggi – con palla a due alle 20:30 – sperano di chiudere definitivamente i giochi in terra toscana per staccare il pass in vista della finale. L’incrocio del “PalaTerme”, però, nasconde tante insidie e Ruvo deve necessariamente migliorare l’approccio in gara 3.

La finale è a un passo e il 2-0 della serie è sicuramente un fattore, ma la Tecnoswitch Ruvo dovrà mettere da parte carta, penna e calcolatrice. Montecatini ha già dimostrato di essere una squadra viva.

