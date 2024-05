Volley, un talento tutto tarantino per la Prisma Taranto

Un autentico talento tutto tarantino per la Prisma Taranto. Si tratta di Cosimo Balestra, classe 2003 per 2 metri, è un centrale di grande prospettiva, prodotto della scuola pallavolistica pugliese con un curriculum impressionante.

La sua carriera ha preso una svolta decisiva nel 2018 quando con la selezione regionale Puglia ha conquistato il secondo posto al Trofeo delle Regioni. L’anno successivo, nel 2019, ha vinto lo stesso trofeo, ricevendo il premio come miglior centrale del torneo, al fianco di un altro talento, Paglialunga.

Nel 2022, con la Materdomini, ha trionfato nel campionato nazionale juniores ottenendo ancora una volta il riconoscimento di miglior centrale. La stagione 2022/23 Balestra è protagonista nella Tonno Callipo Vibo Valentia, vincendo campionato, Coppa Italia e Supercoppa.

A livello internazionale, Balestra ha vestito la maglia della nazionale italiana contribuendo alla conquista del titolo europeo Under 18 nel 2020 e replicando l’impresa nel 2022 con l’Under 20.

Ora, Cosimo Balestra è pronto per una nuova sfida con la Gioiella Prisma Taranto, portando con sé un bagaglio di esperienze e successi. “Il campionato di Superlega è il più competitivo al mondo e penso sia una tappa importantissima da raggiungere per ogni pallavolista. Ho accettato di giocare a Taranto perché credo che sia un progetto molto valido e sono sicuro dell’estrema professionalità dello staff e dei miei compagni”, le prime parole di Balestra.

Elisabetta Zelatore, vicepresidente della Prisma Taranto, aggiunge: “Abbiamo accolto con piacere la possibilità che Mino Balestra potesse far parte della nostra squadra, non solo per le sue grandi doti tecniche e umane, ma anche per valorizzare i talenti del nostro territorio”.

