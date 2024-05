Cessione Barletta: Dimiccoli incontra emissari Agnello, ma Dibenedetto resta favorito

BARLETTA – Nuovo capitolo nella trattativa per la cessione del Barletta Calcio. Giovedì pomeriggio un nuovo incontro tra il presidente onorario biancorosso Mario Dimiccoli e il team di consulenza di Francesco Agnello. Il faccia a faccia tra le parti si è svolto presso uno studio notarile cittadino ed è servito a riaggiornare i parametri dell’eventuale passaggio di consegne.

Gli emissari di Agnello, tra cui l’advisor Federico Marsella, sono ripartiti da Barletta dopo un esito interlocutorio, che di fatto non ha smosso le acque rispetto a due settimane fa. L’imprenditore di Torre Annunziata, che starebbe valutando se proseguire o meno i contatti col Barletta, resta interessato ma si sarebbe riservato un arco temporale limitato a pochi giorni per ottenere una risposta definitiva.

Mentre la proposta di Romano resta congelata, il principale candidato resta Michele Dibenedetto. L’imprenditore barlettano ed ex main sponsor biancorosso ha avuto contatti con Dimiccoli tramite il suo consulente Michele Cianci, che si è interfacciato con il presidente onorario tra martedì e giovedì. Proprio l’avvocato barlettano, però, preferisce non sbilanciarsi su quanto potrà accadere nei prossimi giorni. Le ultime evoluzioni lasciano comunque Dibenedetto in cima alle opzioni di Dimiccoli, che dovrà decidere in tempi utili per la programmazione del prossimo campionato di Eccellenza o Serie D, in caso di progetto di ripescaggio dopo la pubblicazione dei requisiti necessari per presentare domanda.

Nel frattempo, la piazza biancorossa chiede l’intervento del sindaco Cannito. Il primo cittadino, al momento, ha scelto di non esporsi e di aspettare il corso della trattativa. Salvo scossoni, un suo intervento arriverà soltanto nel caso in cui verrà consegnato il titolo sportivo a Palazzo di Città.

