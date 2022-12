Basket: Mezzogiorno biancazzurro, Happy Casa stende Venezia

Condividi su...

L’anticipo domenicale a ora di pranzo è tutto biancoazzurro grazie alla vittoria della Happy Casa Brindisi per 75-63 sulla Reyer Venezia. Una risposta importante per i ragazzi di coach Vitucci, sempre concentrati e determinati per 40 minuti e capace di dominare per larghi tratti il match contro una delle squadre più attrezzate del campionato. MVP Marcquese Reed autore di 28 punti di cui 14 nel solo terzo quarto, trascinatore di giornata coadiuvata da tutti i compagni protagonisti in diversi momenti dell’incontro. Da Mascolo, partito per la prima volta in starting five e autore di 14 punti con 6 assist, ai punti e rimbalzi di Riismaa e Bayehe cruciali nell’ultimo quarto.

L’approccio al primo quarto è da grande squadra: soli sei punti concessi con 0/8 da tre per la Reyer e vantaggio in doppia cifra (17-6). La risposta della squadra ospite arriva puntuale con il duo Spissu-Freeman autori di sei triple nel secondo quarto per il primo vantaggio ospite al 19’ sul 28-29. Al rientro dall’intervallo lungo Reed prende per mano la squadra e all’inizio del terzo quarto Brindisi tocca anche il +15 con le giocate di Mascolo. La difesa alternata uomo-zona porta i suoi frutti e i tiratori della Reyer vanno in grande difficoltà. Festa grande al PalaPentassuglia per un ritorno alla vittoria di notevole fattura.

Prossima partita di campionato in programma domenica 11 dicembre in trasferta sul campo di Trieste nel posticipo serale delle ore 20:30.

HAPPY CASA BRINDISI-UMANA REYER VENEZIA: 75-63 (17-6, 41-39, 52-47, 75-63)

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 10 (2/4, 2/4, 5 r,), Reed 28 (7/11, 2/6, 5 r.), Bowman 2 (1/2, 0/1, 5 r.), Mascolo 14 (3/9, 2/5, 6 r.), Mezzanotte (0/3, 0/1, 1 r.), Riismaa 8 (2/2, 1/2, 4 r.), Bayehe 6 (3/3, 6 r.), Perkins 7 (2/8, 1/2, 3 r.), Dixson (0/1, 0/1, 3 r.), Basta ne, Bocevski ne. All.: Vitucci.

UMANA REYER VENEZIA: Spissu 9 (0/2, 3/6, 3 r.), Parks 7 (3/4, 0/3, 1 r.), Freeman 14 (1/1, 4/6, 4 r.), Sima 12 (3/5, 2/5, 4 r.), Moraschini (0/1 da 3, 2 r.), De Nicolao (0/1 da 3), Granger 16 (2/2, 3/8, 3 r.), Brooks (1 r.), Willis 2 (1/4, 0/2, 3 r.), Watt 7 (3/5, 4 r.), Tessitori 6 (2/3, 0/1, 4 r.), Chillo 2 (1 r.). All.: De Raffaele.

ARBITRI: Begnis – Bartoli – Quarta.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 14/16, Venezia 9/11. Perc. tiro: Brindisi 28/65 (8/22 da tre, ro 11, rd 28), Venezia 22/51 (10/28 da tre, ro 3, rd 27). Fallo antisportivo: Tessitori (V) al 11’ (17-6), Reed (B) e De Nicolao (V) al 25’ (41-35).