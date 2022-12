Basket: Happy Casa, Vitucci ‘Vittoria che archivia tutto’

Condividi su...

Linkedin email

Vince l’Happy Casa per 75-63 contro la Reyer Venezia nella sfida valevole la nona giornata di campionato. Finalmente un po’ di respiro per i ragazzi di coach Vitucci, che commenta così la gara: “Sono molto entusiasta per il tipo di prestazione messa in campo e per la vittoria guadagnata con un’ottima squadra quale Venezia. Sono contento per i miei ragazzi che hanno dimostrato grande volontà, voglia di giocare in modo corale e la giusta unione. Abbiamo rotto il loro classico modo di giocare, siamo stati brillanti in difesa facendo perdere loro venti palloni, concedendo solamente tre rimbalzi offensivi e fermando loro a quota 63 punti alternando zona e uomo. La difesa è stata la chiave del match. Tutti oggi hanno offerto il loro contributo, com’è giusto che sia. Eravamo in un periodo delicato, la risposta è stata immediata e archivia ogni altra situazione che non mi interessa. Un ringraziamento va al pubblico presente che ci ha sostenuti, incalzato dalla prestazione della squadra sul campo”.