Basket, Lions Bisceglie ripartono dalla Serie B2

I Lions Bisceglie parteciperanno al prossimo campionato di Serie B2, quarto torneo cestistico nazionale, grazie alla richiesta di riposizionamento approvata dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) durante il consiglio federale di mercoledì 17 luglio. Questa decisione, pur non semplice, è stata presa per garantire la continuità delle attività della squadra in totale serenità e con un occhio lungimirante verso il futuro.

La stagione 2023-2024 si è conclusa brillantemente con la salvezza in B Nazionale, ottenuta meritatamente sul campo. I significativi progressi del settore giovanile e del centro minibasket hanno spinto la dirigenza a riflettere attentamente sui passi da compiere per proteggere l’importante eredità della pallacanestro a Bisceglie. Essendo una società sana e responsabile, con una lunga storia di impegni onorati, la dirigenza ha deciso, seppur a malincuore, di riposizionarsi in B2. Questa scelta evita di mettere a rischio la sopravvivenza del club, evitando sacrifici finanziari e organizzativi insostenibili senza un main sponsor.

I dirigenti sono determinati a cercare incessantemente le risorse necessarie per garantire un futuro stabile al club. Con il consueto entusiasmo e passione, l’ambiente nerazzurro è pronto per affrontare la nuova stagione in B2, che vedrà i Lions confrontarsi con squadre campane, molisane, lucane, calabresi e siciliane. L’obiettivo è offrire buone prestazioni e divertire il pubblico del PalaDolmen, valorizzando i giovani talenti locali, riscoprendo il fascino dei derby e il senso di appartenenza alla grande famiglia del basket biscegliese.

Novità riguardanti lo staff tecnico e l’organico della prima squadra saranno presto svelate. I Lions sono stati inseriti nel girone G, che comprende otto altre squadre pugliesi: Canosa, Virtus Molfetta, Basket Corato, Bari, Mola, Monopoli, Dinamo Brindisi e Taranto, oltre alla campana Benevento, la lucana Matera e la molisana Termoli.

La regular season inizierà il 29 settembre e si concluderà il 2 febbraio, con 22 partite tra andata e ritorno. Le prime sei classificate si sfideranno nel Play-in Gold con le migliori sei del gruppo H, mentre le squadre dal settimo al dodicesimo posto parteciperanno al Play-in Out. Questa seconda fase prevede altre 12 partite dal 16 febbraio al 27 aprile, e ciascuna squadra inizierà con un punteggio basato sulle sfide della prima fase.

Ogni squadra disputerà 34 incontri e al termine si stileranno due classifiche: le prime otto del gruppo Play-in Gold parteciperanno ai playoff promozione, le altre concluderanno la stagione. Le prime tre del girone Play-in Out saranno salve, mentre le altre disputeranno i playout per evitare la retrocessione, che interesserà tre squadre.

