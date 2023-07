Basket: CJ Taranto sogna B nazionale, ma serve supporto economico

Inizia una settimana cruciale per il CJ Taranto Basket che ha la concreta possibilità di giocare la Serie B Nazionale attraverso il ripescaggio, ma servono grossi e importanti supporti economici. Per questo, il club rossoblu lancia un appello con una lettera aperta.

All’orizzonte la stagione che segnerà un grande traguardo nella vita del CJ Basket Taranto: 50 anni di storia, di passione, di aggregazione. Nell’immediato una grande possibilità: IL RIPESCAGGIO IN B!

Il CJ Taranto ha la possibilità concreta di giocare il prossimo campionato di serie B Nazionale. Nelle ultime ore si è aperto più di uno spiraglio per un eventuale ripescaggio nel neo campionato cadetto nato dopo la riforma della Lega Nazionale Pallacanestro e che sarà ad un livello ancora più alto di quello disputato nelle ultime tre stagioni.

Finora il CJ non si è lasciato mai sfuggire le grandi opportunità, come tre anni fa, giocando per tre stagioni consecutive a grandi livelli in B. Risultati quelli raggiunti che ci siamo resi conto quanto pesino sulle nostre spalle. Energie. Sudore. Fatica. Ma soprattutto sforzi economici enormi e ingenti per portare avanti e in alto il nome della pallacanestro tarantina. Ma si sa, ogni grande passo comporta ostacoli grandi, che fra tante difficoltà, con serietà, lavoro e rispetto abbiamo superato giorno dopo giorno. E per questo ringraziamo i tanti amici, i tanti sponsor e partner commerciali che finora hanno reso possibile tutto questo.

L’opportunità che ci viene prospettata entro la settimana che sta per iniziare è ghiotta ma molto onerosa. Ci rendiamo conto di quanto sarebbe bello confrontarci ancora e di più col meglio della pallacanestro nazionale portando in alto il nome di Taranto ma altrettanto ci rendiamo conto di quanto sia al momento impossibile sostenere questa faticosa e dispendiosa sfida con le nostre uniche forze.

Il CJ Basket Taranto mai come in questo momento necessita dell’aiuto di tutte le componenti cittadine e del territorio, del suo tessuto imprenditoriale non sempre e non tutto pronto a risponderci “presente”; un appello rivolto a tutti gli attori socioeconomici del territorio che dai dati sappiamo essere florido, capace e in crescita e che vogliamo si avvicini di più allo sport come volano pubblicitario e non solo specie a ridosso dei Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto.

Il nostro appello è rivolto alla grande, media e piccola industria, le aziende, tutti gli attori socioeconomici, la Camera di Commercio, Confindustria, le istituzioni a tutti i livelli, comunale, provinciale e regionale: “Vogliamo continuare a fare grande pallacanestro a Taranto e con Taranto”.

