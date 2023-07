Il supercolpo di mercato dell’Happy Casa Brindisi, potrebbe concretizzarsi a breve. Tutti gli indizi portano all’americano JaJuan Johnson, ala grande/centro di due metri e otto centimetri, l’ultima stagione in Francia con il Gravelins, ma con esperienze recenti con il Bayer Monaco e il Darusaffaka, formazione turca con la quale ha vinto l’Eurocup nella stagione 2017-2018.

Per l’Happy Casa Brindisi, del presidente Nardo Marino, sarebbe un vero e proprio colpo da novanta per la prossima stagione in serie A, un ulteriore segno di una asticella che si alza per il roster affidato a coach Corbani, dopo l’arrivo nel ruolo di play del monopolitano Tommaso Laquintana.

L’americano Johnson ha già calcato i parquet della serie A italiana con le esperienze a Pistoia e Cantù, dove ha disputato due stagioni.

