Basket C/M: Pall. Molfetta, si dimette coach Azzolini

Ilario Azzollini lascia la panchina della Pallacanestro Molfetta, dimettendosi con effetto immediato. Una decisione dettata da «motivi strettamente personali». L’head coach, dunque, «non siederà sulla panchina» dei biancorossi del presidente Nicola Solimini «nella prossima stagione sportiva 2023/24», quella della partecipazione alla serie C unica. Molfettese di origine e con una grande esperienza alle spalle (da capo allenatore sulle panchine di Giovinazzo e Assi Trani in serie D, della Fortitudo Trani in C2 e della Virtus Molfetta in serie A Dilettanti), l’ormai ex allenatore ha collaborato per nove anni all’interno dello staff tecnico biancorosso, essendovi arrivato nel 2014.

È stato dapprima head coach, dal 2014 al 2017, e, successivamente, dal 2018 al 2021, assistente allenatore di coach Sergio Carolillo e coach Giovanni Gesmundo, prima di sostituire proprio quest’ultimo, due anni fa, ottenendo la salvezza nel campionato di serie B nazionale e, ad aprile scorso, la conquista della serie C unica. Ad Azzollini, un esempio di competenza dentro e fuori il campo, il club augura le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp