Basket C/M, terza sconfitta consecutiva per la NM Corato

Terza sconfitta consecutiva per la Nuova Matteotti Corato che nel quarto periodo non riesce a completare la rimonta e cade sotto i colpi della Valentino Basket Castellaneta che si aggiudica la sfida valida per la terzultima giornata di campionato con il risultato di 93-69.

Coach Console schiera dal primo minuto Carpignano, Petronella, Datuowei, Guduric e Vranjkovic. Dall’altra parte coach Verile punta su Gatta, Pekic, Latella, Seye e Cicivè.

Ottimo inizio di partita per i biancoblu che, con il canestro di Gatta, raggiungono anche i cinque punti di vantaggio (4-9). Datuowei e Vranjkovic provano a dare la scossa per i tarantini con due canestri consecutivi, prima della tripla di Seye che vale il +4 per la NMC (8-12).

Nel finale di quarto Castellaneta è micidiale dalla lunga distanza e piazza un parziale mortifero di 15-2 con cui prende in modo autorevole le redini della partita e va al primo mini-riposo sul 29-17.

Nelle prime battute del secondo quarto continua lo show dei padroni di casa che sono semplicemente infermabili: break di 12-0 che mette in ginocchio Corato e permette a Castellaneta di allungare il margine di vantaggio sul +24 (41-17). Gatta e Cicivè sono gli unici ad andare a referto per la NMC in un secondo quarto davvero complicato. Si va all’intervallo lungo sul 48-26 a favore della seconda forza del campionato.

All’uscita dagli spogliatoi gli ospiti mettono a segno sei punti consecutivi e scendono sotto i venti punti di svantaggio. Vranjkovic e Petronella provano a tenere Corato a debita distanza (61-41), ma negli ultimi minuti di terzo quarto si assiste ad una vera e propria reazione d’orgoglio dei Verile Boys che firmano un parziale di 9-0 grazie alla premiata ditta Pekic-Latella e rientrano prepotentemente in partita: 61-50 al 30′.

Tuttavia nel quarto quarto la NMC non dà mai l’impressione di poter essere in grado di completare la rimonta: Castellaneta, trascinata da Datuowei e da uno stratosferico Vranjkovic a rimbalzo, impone la propria legge e, in un men che non si dica, ritrova un vantaggio rassicurante (74-54). I padroni di casa gestiscono senza patemi d’animo le fasi conclusive della partita fino alla sirena finale del PalaTifo: finisce 93-69 per la Valentino Basket Castellaneta.

VALENTINO BASKET CASTELLANETA-NUOVA MATTEOTTI CORATO 93 – 69

CASTELLANETA: Drava 8, Carpignano 1, Petronella 19, Vranjkovic 22, Bangu Mbenza 9, Gaudiano 8, Datuowei 18, Guduric 2, Calò n.e., Comes, Dettorre, Casarola 6. Coach: Console.

CORATO: D’Imperio n.e., Latella 10, Pekic 12, Gatta 16, Cicivè 12, Martinelli 6, Maldera, Angarano 1, Seye 8, Mazzilli 2, Allegretti 2, Bojang. Coach: Verile.

Parziali: 29-17; 48-26; 61-50; 93-69.

Arbitri: Conforti di Matera e Manaresi di Taranto.

