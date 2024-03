Basket C/M, NM Corato, trasferta da non sottovalutare a Mesagne

Domenica 17 marzo la Nuova Matteotti Corato, reduce dal successo nello scontro diretto contro Fasano, sfiderà in trasferta la Proshop New Virtus Mesagne, match valido per la nona giornata di ritorno del campionato Serie C Unica.

La Proshop New Virtus Mesagne occupa il penultimo posto in classifica a quota 8 punti (4 vittorie e 15 sconfitte) con 1373 punti segnati (media di 72.3 punti a partita) e 1536 punti subiti (media di 80.8 punti a partita e seconda peggior difesa del campionato). Nello scorso weekend la formazione gialloblu ha rimediato la sua seconda sconfitta consecutiva, perdendo sul campo di Castellaneta (65-57).

Il quintetto tipo della compagine allenata da coach Sanchez è composto da Salerno, Angelini (15.8 punti a partita), Smith (20.7 punti a partita), Quaranta e il neo acquisto Serpentino. Completano il roster il neo acquisto Gonzalez, Vitucci, Piscitelli, Berdychevskyi, Condric, Zullo e Carriero.

La gara di andata, disputata lo scorso 9 dicembre al PalaLosito, si è conclusa con il risultato di 82-74 a favore della NMC grazie ai 17 punti di Gatta e Pekic. L’ultimo precedente in terra brindisina risale allo scorso 8 dicembre 2022 quando Mesagne, nella nona giornata del girone di andata del campionato di Serie C Gold, sconfisse la NMC per 76-55.

La partita andrà in scena domenica 17 marzo alle ore 18:30 alla Palestra L.S. “F.sco Muscogiuri” e sarà arbitrata dai signori Tornese di Monteroni e Solimeo di Lecce.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author