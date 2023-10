Basket C/M: New Virtus Mesagne perde il derby con Francavilla

Inizia con un passo falso il cammino nella Serie C 2023/24 della Proshop New Virtus Mesagne. Causa la non disponibilità del Palazzetto dello Sport di Mesagne, i ragazzi del presidente Guarini sono costretti a sfruttare il primo turno casalingo sul neutro di Francavilla Fontana. Complice un calendario beffardo, invece, la prima gara è proprio il derby brindisino contro il Basket Francavilla.

Coach Bray schiera Tanzi, Salerno, Angelini (k), Kasa e Bitetti, mentre coach Caforio può contare sull’eterno Leo e su un Kanturek dato in grande forma.

L’inizio di gara è lento, si segna poco non tanto per l’impermeabilità delle difese, quanto per l’imprecisione degli attacchi. Dopo il secondo giro d’orologio il Francavilla prende il largo e si porta sul 2-10, parziale che costringe Bray alla prima interruzione. Il Mesagne fa fatica a scalare le marcature e gli ospiti trovano con facilità la linea dei tre punti (tre triple nei primi 3 minuti). Una bomba di Angelini a metà tempo sembra un segnale di risveglio dei gialloblu, ma la difesa troppo morbida dei padroni di casa lancia il Francavilla sull’11-19 che chiude il quarto.

Al rientro, un parziale di 7-2 degli uomini di Bray, costringe Caforio a interrompere i giochi. Alla ripresa Kanturek e Leo ristabiliscono le distanze, consentendo agli ospiti di andare al riposo sul complessivo 26-39, complice un trend gialloblu molto negativo dai liberi.

Nel terzo tempo la musica non cambia: si segna con grande fatica ed alcune palle perse clamorosamente in gestione del possesso, portano Francavilla avanti fino a 43-57, nonostante a metà tempo il Mesagne avesse riportato il distacco sotto quota 10 grazie a due giochi consecutivi da 2+1.

Nell’ultimo parziale gli ospiti gestiscono il vantaggio senza troppi patemi, mentre coach Bray prova a smuovere le acque ruotando il roster e concedendo molto spazio agli under che, per la verità, non deludono. Si chiude sul 56-74, anche a causa di un finale nel quale i gialloblu tirano i remi in barca forse un po’ troppo presto.

Una sconfitta certamente meritata e senza appello quella che segna l’esordio stagionale della Proshop New Virtus Mesagne. La squadra di Bray è apparsa pesante sulle gambe, distratta in difesa e poco incisiva in avanti. La nota positiva di giornata arriva dall’apporto degli under, che realizzano poco meno della metà dei punti complessivi e giocano senza timori reverenziali nei confronti della categoria. Nulla di compromesso, ovviamente, la testa è già alla prossima sfida in casa dell’Altamura.

Mesagne: Tanzi 3, Napolitano 4, Martinelli 0, Kasa 2, Vitucci 5, Piscitelli 11, Berdychevski 2, Angelini 16, Bitetti 11, Salerno 0, Condric 2. Coach: Bray.

Francavilla: Dudik 6, Madaro 3, Pesare 1, De Ninno 9, Kanturek 12, Manigrasso 0, Leo 16, Di Giacomo 11, Suraci 6, Palazzo 2, Urso 4, Eletto 4. Coach: Caforio.

