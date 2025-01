Basket C/M, impresa in rimonta della Clean Up Molfetta

Grande spettacolo a Monteroni nel primo turno di ritorno della Serie C interregionale. La Clean Up Molfetta ha compiuto un’autentica impresa, superando i padroni di casa per 85-86 al termine di una partita tiratissima risolta solo al supplementare. Decisiva una prestazione maiuscola di Didonna (19 punti, 7 rimbalzi, 5 assist), leader in ogni fase del gioco e autore del canestro che ha portato il match all’overtime.

Gli uomini del presidente Solimini, nonostante un avvio complicato e un passivo di -15 nel secondo quarto (33-18), hanno saputo reagire alzando l’intensità difensiva e recuperando terreno fino al pareggio. Nonostante le difficoltà ai liberi (52%, 13/25), i biancorossi hanno mostrato carattere e lucidità nei momenti decisivi, lasciando Monteroni a mani vuote. Oltre a Didonna, sugli scudi Mezzina (17 punti e 11 rimbalzi), Infante (16) e Scarpone (15), mentre ai salentini non sono bastati i 43 punti complessivi di Petrucci, Fouce e Bjelic.

La cronaca del match

Partenza in salita per Molfetta, che chiude il primo quarto sotto di 5 punti (21-16). Monteroni, trascinata da Galic e Bjelic, vola fino al +15 nel secondo periodo (33-18), ma gli ospiti reagiscono con un parziale di 13-3 che li porta al riposo lungo sul 36-31.

Nella ripresa, Monteroni tenta un nuovo allungo (+10 sul 50-40), ma la Clean Up non molla e rimonta fino al sorpasso firmato da Scarpone con una tripla al 29’ (56-57). Al 30’ il tabellone dice 58-59 per i biancorossi. Nell’ultimo quarto, il match resta in equilibrio: Monteroni si porta sul 70-64, ma Molfetta con un colpo di reni riesce ad agguantare il pareggio con Didonna (77-77).

Il supplementare è una battaglia di nervi: Fouce illude i padroni di casa (79-77), ma Infante e Mezzina rispondono colpo su colpo. La tripla finale di Durini non basta, e la Clean Up Molfetta può festeggiare una vittoria dal sapore speciale.

Le parole del coach Gesmundo

«Questa vittoria è frutto di grande determinazione. Abbiamo alzato i toni difensivi nei momenti giusti e fatto quel qualcosa in più che ci mancava da tempo. Vincere in trasferta, dopo un supplementare, dà fiducia a tutto il gruppo e conferma il lavoro straordinario di squadra, società e staff tecnico. Queste sono le vittorie che ci meritavamo».

Nuova Pallacanestro Monteroni-Clean Up Molfetta 85–86

Monteroni: Petrucci 14, Digiacomo 10, Durini 8, Fouce 14, Ravelli 3, Mihajlovic 8, Bjelic 15, Galic 13.

Molfetta: Didonna 19, Mezzina 17, Infante 16, Scarpone 15, Chiriatti 11, Suraci 6, Sasso 2.

Arbitri: Fiorentino (Bari), Russo (Mola di Bari).

Parziali: 21-16; 36-31; 58-59; 77-77; 85-86.

