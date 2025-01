Basket B2/M, Virtus Molfetta dai due volti cade nel derby

Non riesce l’impresa alla DAI Optical Virtus Basket Molfetta, che esce sconfitta dal derby contro i Lions Bisceglie con il punteggio di 67-62 al termine di una gara combattuta ed equilibrata fino agli ultimi istanti. Una partita alla portata per i biancoazzurri, che però hanno mancato quel guizzo decisivo per agganciare in classifica proprio il team biscegliese, risultato che sarebbe stato fondamentale in chiave Play-in Gold.

La gara si apre con un primo quarto all’insegna dell’equilibrio (19-19), mentre nel secondo periodo la Virtus trova il miglior momento di gioco, grazie soprattutto alle ottime prestazioni di Gulley, e arriva a toccare il +10. Si va all’intervallo con gli ospiti avanti 27-36.

Ma nella ripresa il copione cambia. I Lions Bisceglie rientrano in campo con una nuova energia, accorciando progressivamente il distacco e mettendo in difficoltà la Virtus con una difesa più compatta. I padroni di casa piazzano un parziale di 25-9, che ribalta il risultato, portandoli avanti 52-45 al termine del terzo quarto.

Nonostante una buona reazione nell’ultimo periodo, trainata da Bergamo, Gulley e Filtness, la Virtus non riesce a completare la rimonta, complice anche la freddezza dei Lions nei momenti decisivi, con Rodriguez impeccabile dalla lunetta.

Per la Virtus Molfetta, che non esce ridimensionata nonostante la sconfitta, è ora fondamentale rialzarsi rapidamente in vista della prossima sfida casalinga contro Benevento, decisiva per continuare a inseguire l’obiettivo Play-in Gold.

Lions Bisceglie: Rodriguez 17, El Agbani 8, Dancetovic 8, Okiljevic 9, Dip 17, Trentini 7, Colombo 1. All. Saputo.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Filtness 14, Bertoni 3, Bergamo 13, Savoia 0, Natalini 4, Gulley 12, Jankovic 5, Sirakov 11. All. Fabbri.

Parziali:

1° quarto: 19-19

2° quarto: 27-36

3° quarto: 52-45

4° quarto: 67-62

