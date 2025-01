Basket B2/M, Lions Bisceglie: con la capolista Avellino per una svolta

Un altro lunedì per i Lions Bisceglie, che affronteranno la capolista Scandone Avellino il 6 gennaio alle ore 18. L’incontro, valido per il 17° turno del girone G di Serie B2, si terrà al palasport di viale Colombo a Ruvo, sede provvisoria per la squadra di coach Fabio Saputo, mentre i lavori al PalaDolmen proseguono senza conclusioni definitive.

LIONS: SERVE UNA SVOLTA

Dopo la pausa natalizia, i nerazzurri hanno lavorato sul piano tattico e fisico per interrompere la serie negativa di tre sconfitte consecutive. Decisiva sarà una maggiore solidità difensiva, dato che le ultime uscite hanno visto la squadra subire troppi punti (89 contro Benevento, 88 contro Monopoli, 98 contro Bari). Rodriguez e compagni dovranno dimostrare maturità e continuità, puntando a mantenere gli avversari sotto i 70 punti, dato che ogni vittoria stagionale è arrivata con questa chiave difensiva.

AVELLINO: UNA CORAZZATA IN FORMA

La Scandone Avellino arriva da tre vittorie consecutive e ha perso solo contro Virtus Molfetta (due volte) e Dinamo Brindisi. La rosa allenata da coach Sanfilippo ha recentemente accolto Carlo Cantone, veterano di grande esperienza, che si aggiunge a un gruppo solido con elementi come Iannicelli, Stefanini e il miglior realizzatore Soliani (12.8 punti di media). La difesa è il punto di forza degli irpini, che concedono solo 60.7 punti di media agli avversari. All’andata Avellino si impose 70-63.

BIGLIETTI E INFORMAZIONI

Il biglietto unico costa 5 euro, ingresso gratuito per i minori di 18 anni con documento e per i tesserati del settore giovanile. Non ci saranno trasmissioni in diretta della gara, ma aggiornamenti saranno disponibili sui canali social dei Lions e sul sito ufficiale, dove verranno pubblicati anche highlights e statistiche.

ARBITRI E STAFF TECNICO

Dirigeranno l’incontro Fabrizio Farina Valaori e Giuseppe Amatori di Brindisi. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Angelica De Palma (cronometrista), Bruna Stanzione (24”), Roberta Tandoi e Roberta Totagiancaspro (statistiche), tutte provenienti da Molfetta o Corato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author