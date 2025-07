Basket C/M, Infante lascia la Clean Up Molfetta dopo tre stagioni da leader

L’addio del capitano per motivi personali: “Un capitolo indimenticabile, orgoglioso di avervi rappresentato”

Francesco Infante, uomo simbolo della Clean Up Molfetta, chiude il suo percorso in maglia biancorossa. Il capitano saluta la squadra dopo due stagioni da protagonista assoluto, in cui ha messo a referto 989 punti, dimostrandosi trascinatore in campo e punto di riferimento fuori.

Classe 1992, centro, Infante ha vissuto a Molfetta tre stagioni definite da lui stesso “lunghe, intense, divertenti”. Lo ha annunciato con un messaggio condiviso sul proprio profilo Instagram, accompagnato da parole cariche di emozione: “Si chiude questo fantastico capitolo della mia vita”.

Formatosi cestisticamente a Corato, dove è arrivato da giovanissimo, Infante ha indossato diverse maglie prestigiose: Bari, Bologna, Piacenza, Forlì, Recanati, Roseto e Luiss Roma, dove ha disputato tre ottime stagioni in Serie B prima di fare ritorno in Puglia con la Pallacanestro Molfetta e poi nuovamente a Corato.

Nel messaggio di commiato, l’ex capitano ha ricordato l’inizio della sua avventura con la Clean Up nel luglio 2021, l’incontro con i soci e ogni momento vissuto con addosso una maglia che ha definito “una seconda pelle”. Ha concluso con un ringraziamento a chi ha condiviso con lui questo percorso: “Spero di aver lasciato un granellino a tutti quelli che ho incontrato, voi a me ne avete lasciati tanti”.

Nelle due stagioni con la Clean Up, Infante ha chiuso con una media di 15.5 punti nella prima annata e 21.1 punti nella seconda, entrambe disputate in Serie C. Oltre a Infante, il club ha ufficializzato anche le partenze di Julien Delmas, Davide Mezzina, Stefano Scarpone e Michele Suraci.

