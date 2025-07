Basket A2/M, Dinamo Brindisi: Danilo Liuti nominato addetto agli arbitri

La Dinamo Basket Brindisi annuncia con soddisfazione il ritorno di Danilo Liuti all’interno del proprio organico per la stagione sportiva 2025/2026. L’ex assistente allenatore del club assumerà ora il ruolo di Addetto agli arbitri, incarico strategico e di grande responsabilità.

Liuti, volto noto dell’ambiente biancoblu, ha ricoperto il ruolo di assistente tecnico alla Dinamo dal 2017 al 2020, lavorando al fianco dei coach Gigi Santini e Antonio Cristofaro. Il suo percorso precedente include esperienze sulle panchine di Futura Brindisi e Intrepida Brindisi in Serie A2, oltre a una carriera da giocatore fino alla Serie C.

Figura stimata per equilibrio e competenza, Danilo Liuti ha sempre rappresentato un punto di riferimento per staff e atleti. La sua passione per la pallacanestro, la capacità di mediazione e la profonda conoscenza del gioco ne fanno il profilo ideale per gestire i rapporti con la terna arbitrale e garantire il corretto svolgimento delle gare.

Nella nuova veste, sarà il referente tra squadra, staff tecnico e direzione arbitrale, occupandosi anche della supervisione tecnica e regolamentare degli incontri.

“Ho risposto subito con entusiasmo alla chiamata della società — ha dichiarato Liuti — e ringrazio sinceramente il club per la fiducia. Anche se è un incarico che ricopro per la prima volta, sono pronto a mettermi in gioco e felice di tornare a far parte di quella che, per me, è sempre stata una grande famiglia”.

La Dinamo accoglie con entusiasmo questo nuovo capitolo nel percorso di Danilo Liuti, certa che la sua esperienza e professionalità rappresenteranno un prezioso valore aggiunto per tutta la stagione.

