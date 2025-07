Basket DR1/M: Normanna Melfi, arrivano le prime tre riconferme

La Normanna Basket Melfi, compagine del campionato di Divisione Regionale 1 Campania Girone B, continua a pianificare il proprio futuro con decisione e determinazione. Dopo aver riconfermato l’allenatore Antonio Russo, la società ha ufficializzato non solo la permanenza del coach, ma anche quella di tre elementi chiave del roster, tutti melfitani. Queste scelte strategiche testimoniano l’intenzione del club di puntare su talenti locali, consolidando così il legame con il territorio.

La prima grande notizia riguarda Mario Montanarella, ala classe 1993, che indosserà nuovamente la maglia numero 10. Alto 185 cm, Montanarella è un giocatore d’impatto, sempre pronto a dare il massimo per i colori della Normanna. La sua esperienza e la sua grinta rappresentano un valore aggiunto per la squadra, rendendolo un pilastro fondamentale per la prossima stagione.

La seconda riconferma è quella di Dino Montanarella, guardia classe 2002, che indosserà il numero 17. Con un’altezza di 182 cm, Dino ha dimostrato di avere un grande potenziale, contribuendo in modo significativo alla salvezza della squadra nella scorsa stagione, con una media di 7.2 punti in 26.2 minuti di gioco.

Infine, la Normanna Basket Melfi riabbraccia Francesco Racioppi, il capitano della squadra, che continuerà a guidare il gruppo nella stagione 2025/2026. Con i suoi 198 cm e la classe 1984, Racioppi è una colonna portante sotto canestro e una voce autorevole nello spogliatoio. Dopo un infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dal campo nella parte finale della scorsa stagione, Francesco sta lavorando duramente per tornare al 100% e sarà pronto a dare il suo contributo.

Con queste riconferme, la Normanna Basket Melfi si prepara a vivere una nuova stagione con rinnovata energia e ambizioni.

