Basket A2/M, Valtur Brindisi: Luigi Marra nello staff tecnico del settore giovanile

La Valtur Brindisi ha annunciato l’ingresso nello staff tecnico del settore giovanile di Luigi Marra, tecnico originario di Calimera, classe 1990, che ricoprirà il ruolo di assistente dell’Under 17 e development coach.

Nella passata stagione Marra ha fatto parte dello staff della Pallacanestro Nardò in Serie A2, ricoprendo il ruolo di assistente allenatore prima sotto la guida di Luca Dalmonte, poi di Matteo Mecacci.

Con un solido passato da giocatore tra Serie B e C, dal 2012 ha intrapreso la carriera da allenatore e istruttore, operando nei settori minibasket di Lecce, Monteroni e Nardò. A Monteroni, da capo allenatore, ha ottenuto due accessi ai playoff nel biennio di conduzione tecnica delle squadre senior.

All’interno della Valtur Brindisi collaborerà con Gianluca Quarta, tecnico responsabile della leva Under 17. L’obiettivo è la crescita tecnica e mentale dei giovani atleti in una fase cruciale del loro sviluppo sportivo. “Accompagneremo i ragazzi in un percorso formativo attento alla tecnica individuale e alla comprensione del gioco”, ha dichiarato il club.

