Basket, Daniel Datuowei è un nuovo giocatore della Gaw Assi

La 𝐆𝐚𝐰 𝐀𝐬𝐬𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐢 è lieta di annunciare l’arrivo di 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐃𝐚𝐭𝐮𝐨𝐰𝐞𝐢 per il prossimo campionato di serie C della Gaw Assi Brindisi. Guardia di 190 cm, Daniel è nato in Italia nel 1999 da famiglia di origini nigeriane.

Il suo percorso parte nel settore giovanile del 𝐁𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭 𝐅𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨, con l’esordio in serie A2 nella stagione 2016/2017 (17 presenze per lui). Dopo l’inizio promettente, Daniel prosegue il suo viaggio in diverse squadre di serie B, indossando le maglie di Arechi Salerno (raggiunti i playoff dopo un’ottima regular season), Olimpia Matera e Basket Scauri, dove dimostra costanti progressi sia in minutaggio che in rendimento.

Datuowei torna poi a Ferentino nel 2020/21 per affrontare il campionato di C Silver, prima di passare a Caserta e Lamezia (C Gold), consolidando il suo ruolo come giocatore affidabile e duttile.

Nel 2023/24 è protagonista con la 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐁𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚𝐧𝐞𝐭𝐚 (C Gold), dove chiude la stagione con 12.7 punti di media e un best di 35 punti.

Nell’ultima annata ha giocato nella 𝐃𝐢𝐧𝐚𝐦𝐨 𝐁𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭 𝐁𝐫𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐢 in serie B Interregionale, totalizzando 9.1 punti di media in 33 presenze, con una prestazione da 27 punti come picco stagionale.

Daniel è un giocatore attento e capace di leggere le situazioni in campo con estrema intelligenza. La sua fisicità ed esplosività lo rendono una pedina preziosa, capace di ricoprire più ruoli e dare intensità su entrambi i lati del campo.

Molto determinato e desideroso di far bene sin dal primo allenamento, con la passione per la palla a spicchi, ha condiviso sin da subito il nostro progetto con grande entusiasmo.

Datuowei potrà regalare spettacolo ai propri tifosi, essendo dotato di una straordinaria forza fisica e sarà una pedina fondamentale nello scacchiere di coach Luca Laghezza.

La Gaw Assi Brindisi aggiunge dunque energia e solidità al proprio roster, pronta ad affrontare la nuova stagione con ancora più ambizioni.

Un ringraziamento particolare da parte della società ad Andrea Capasso per la disponibilità, professionalità e serietà con cui è stata condotta e chiusa la trattativa.

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts