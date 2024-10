Basket B2/M, Lions Bisceglie: a Benevento la prova del nove

Il calendario della Serie B2 non concede tregua e alla terza giornata i Lions Bisceglie saranno impegnati in un turno infrasettimanale con il Benevento. La partita si disputerà alle 18.00 di mercoledì 9 ottobre sul nuovo PalaMiwa. Forti delle due vittorie ottenute con Taranto e Termoli, i ragazzi di coach Fabio Saputo arrivano alla sfida con il morale alto, ma ben consapevoli dell’importanza di restare concentrati e determinati.

I nerazzurri

La vittoria a Molfetta ha dimostrato la capacità dei Lions di mantenere la calma nei momenti più intensi del match, grazie a un gioco di squadra versatile in cui ogni giocatore può diventare protagonista. La sfida con Benevento sarà un banco di prova per misurare i progressi fatti finora.

Gli avversari

Il Benevento si presenta con un roster lungo e talentuoso, guidato dall’esperienza di coach Adolfo Parrillo e dalla stella Mike Di Nunno, play-guardia statunitense con passaporto italiano. Nelle file campane ci sono anche volti noti ai tifosi biscegliesi, come Walter Rianna che ha vestito i colori nerazzurri per tre stagioni.

Dettagli del match

L’ingresso al PalaMiwa sarà limitato ai tesserati e ai loro familiari, in attesa del completamento dei lavori per accogliere il pubblico. La partita non sarà trasmessa in diretta, ma i tifosi potranno seguire gli aggiornamenti sui canali social dei Lions Bisceglie.

