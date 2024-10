Basket A2/M, Valtur Brindisi: pesante sconfitta a Cantù

Netta battuta d’arresto per la Valtur Brindisi nel recupero della seconda giornata di Serie A2, disputata a soli due giorni dalla trasferta di Cividale del Friuli. La squadra biancoazzurra ha subito dall’inizio la superiorità energetica, la precisione e la lucidità di Cantù, che ha imposto il proprio ritmo e ha chiuso il match con un perentorio 75-57.

L’avvio è tutto a favore dei padroni di casa, che sfruttano due contropiedi per portarsi subito avanti con un break di 11-0 in tre minuti, grazie a cinque punti consecutivi dell’ex Joonas Riismaa. Brindisi fatica a reagire: il primo quarto si chiude sul 20-8, con la squadra ospite che accumula sette palle perse e una scarsa percentuale al tiro (3/16). Cantù continua ad attaccare il ferro con i suoi lunghi, mentre Brindisi forza tiri difficili, commettendo errori banali che permettono ai lombardi di allungare fino al +23. Solo una tripla di Allen riduce lo svantaggio, fissando il punteggio sul 45-25 a metà gara.

Al rientro dagli spogliatoi, la situazione non cambia. Cantù segna subito due triple e Brindisi continua a perdere palloni. Nonostante una timida reazione guidata dal quintetto Calzavara-Allen-Fantoma-Radonjic-Vildera, che porta i pugliesi dal -26 al -18 alla fine del terzo quarto (60-42), la rimonta non si concretizza. Un parziale di 15-0 avvicina Brindisi fino al -11, ma Cantù, con Basile e Riismaa, chiude definitivamente i conti.

Il prossimo appuntamento per la Valtur Brindisi sarà domenica 13 ottobre al PalaPentassuglia contro la Unieuro Forlì per la quarta giornata di Serie A2, con palla a due alle ore 18:00. I biglietti sono in vendita a partire da €14.

