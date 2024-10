Basket A2, Valtur Brindisi: Bucchi, ‘Questo schiaffo deve farci svegliare’

La Valtur Brindisi esce sconfitta dal PalaFitline di Desio con un netto 75-57 contro la Pallacanestro Cantù. Una partita in salita fin dai primi minuti per la squadra pugliese, incapace di reggere il ritmo e l’intensità degli avversari.

Nel post partita, coach Piero Bucchi non ha nascosto la sua delusione: “Questo schiaffo ci deve far svegliare immediatamente. Dobbiamo capire quale livello d’intensità è necessario per competere. Il messaggio è chiaro, ora tocca a noi adeguarci. Giochiamo spesso e non abbiamo avuto giorni consecutivi di allenamento, quindi i miglioramenti devono arrivare durante le partite. Cantù in questo momento è più pronta di noi e ci ha sorpreso fin dall’inizio. Se vogliamo competere ad alti livelli, abbiamo avuto una risposta evidente”.

Ora la Valtur Brindisi è chiamata a una rapida inversione di rotta per affrontare al meglio i prossimi impegni di campionato.

