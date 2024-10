Barletta sull’ottovolante: battuto il Massafra 2-0

Lavopa e Strambelli: il Barletta sale sull’ottovolante e manda al tappeto anche il Massafra 2-0 e prosegue la sua corsa in vetta alla classifica.

Il Barletta bussa subito dalle parti di Pizzaleo: al 5’ Lobosco dal limite scansiona la porta e calcia, palla di poco fuori. Passano appena due minuti ed è Strambelli ad armare il sinistro dalla distanza, l’estremo difensore avversario accompagna con lo sguardo la palla spegnersi sul fondo. Pallino che resta tra i piedi dei biancorossi. Al quarto d’ora è ancora Strambelli a provarci a giro, ma senza fortuna. Il Barletta alza i giri del motore: al 28’ Lopez sgasa a tutta velocità sulla corsia mancina e serve Strambelli, che in area di rigore non inquadra il bersaglio più grande. Il Massafra punta la sveglia al 37’: mancino al veleno di Secondo e palla a centimetri dall’incrocio dei pali. Passano appena cinque minuti e il Barletta sblocca la contesa: tracciante di Bernaola a tagliare la difesa in due, Lavopa si fa trovare pronto sul secondo palo e col piattone infila Pizzaleo per l’1-0. È l’ultima occasione della prima frazione.

Nella ripresa i ritmi si abbassano. Il Massafra sale in cattedra, ma senza sfondare e al 68’ i padroni di casa trovano il raddoppio. Strambelli, lanciato in campo aperto, converge verso il centro e col mancino mette nel mirino il palo lontano: solo rete per il dieci biancorosso, che regala l’ennesima magia della stagione. Al 72’ ancora Barletta pericoloso, con il solito Strambelli a inventare per Lopez: conclusione sporcata in angolo. Il Massafra torna a farsi vedere due minuti più tardi con Secondo, Massari tocca quanto basta per mettere in angolo. All’81’ Lopez, ben imbeccato da Leone, sciupa il tris: palla alta sulla traversa. Nel finale c’è spazio per il lampo di Giambuzzi dalla distanza, Pizzaleo controlla senza problemi. Finisce 2-0 al “Puttilli”, ottava vittoria consecutiva per il Barletta.

