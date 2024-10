Basket B2/M, CJ Taranto: Palamazzola gratis per derby con Monopoli

Il CJ Basket Taranto torna in campo per un atteso incontro di “prime time”. Mercoledì 9 ottobre, alle 21, il PalaMazzola aprirà le porte gratuitamente, con ingresso da via Venezia, per il derby con la Manelli Basket Monopoli, valido per la terza giornata del campionato di Serie B Interregionale. La squadra di coach Orlando, che cerca la prima vittoria stagionale dopo due sconfitte, affronterà una Monopoli con una vittoria e una sconfitta all’attivo.

La società, guidata dal presidente Cosenza e dal vicepresidente Conversano, ha fatto uno sforzo ulteriore per coinvolgere i tifosi e riportare l’attenzione sulla squadra locale, composta in gran parte da giovani tarantini, molti dei quali provenienti dalla Virtus Taranto. Nonostante le due sconfitte con Bisceglie e Benevento, il CJ Basket ha mostrato segnali di crescita, anche grazie al lavoro del preparatore atletico Pierpaolo Songia, al terzo anno consecutivo nello staff.

Songia ha ammesso le difficoltà dovute all’inizio tardivo della preparazione, ma si è detto fiducioso del percorso fin qui intrapreso: “Abbiamo fatto un lavoro quasi individuale per compensare il ritardo, e ora iniziamo a vedere i frutti del nostro impegno”. Anche sul fronte delle condizioni fisiche e tattiche, la squadra continua a migliorare giorno dopo giorno, e mercoledì sera l’incoraggiamento dei tifosi potrebbe essere determinante.

Il CJ Basket Taranto continua a investire anche sui giovani della Virtus Taranto, come dimostra la presenza di tanti esordienti in prima squadra. “Collaboro con entrambe le società da anni”, ha aggiunto Songia, “e vedere questi ragazzi crescere e giocare in prima squadra è motivo di orgoglio per tutti noi”.

L’appuntamento è fissato: mercoledì 9 ottobre, ore 21, al PalaMazzola. Gli arbitri del match saranno Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia e Giacomo Tornese di Monteroni.

