Basket B2/M, Dinamo Brindisi inarrestabile: con Benevento quinto successo di fila

Quinto successo consecutivo per la Dinamo Brindisi. Al PalaZumbo, infatti, gli uomini di coach Cristofaro domano la Cestistica Benevento, chiudendo il match sul punteggio di 86-66 e assurgendo a capolista in solitaria. Ritmi del match subito elevati, con i padroni di casa abili a portarsi avanti di 23 punti nel secondo quarto. Stonkus, Jovanovic e Greco trascinano i compagni, con il primo in grado di mettere a segno ben 22 punti già nel primo tempo. Ospiti che si affidano alle giocate di Castellitto ma si giunge all’intervallo con il punteggio di 44-28. Dopo l’intrattenimento dei piccoli aquilotti dell’Aurora Brindisi, le squadre tornano in campo e il copione non cambia. I padroni di casa dominano, portandosi addirittura sul +24. Benevento prova la rimonta grazie ai rimbalzi di Ndur ma la Dinamo è brava ad incanalare il match sui binari giusti. Al suono della sirena, il punteggio recita 86-66 e il pubblico di casa esplode di gioia. Primato consolidato in attesa del prossimo appuntamento, in programma martedì 22 ottobre alle ore 21:00 contro la CJ Taranto al PalaMazzola.

Dinamo Brindisi – Cestistica Benevento 86-66 (24-18, 44-28, 66-42, 86-66)

Dinamo Brindisi: Greco 5, De Luca, Jovanovic 8, Montanile, Urbonas, Datuowei 6, Pulli 6, Stonkus 29, Calò 12, Di Ianni 8, Delvecchio, Beltadze 12 – All. Cristofaro

Cestistica Benevento: Rianna 2, D'Antonio 2, Gruosso, Castellitto 14, Della Pia, Ndour 20, Iommelli 9, Murolo 10, Bongiovanni 3, Di Nunno 3, Miraglia 3 – All. Parrillo

Arbitri: Marseglia di Mesagne (Br) – Stanzione di Molfetta (Ba)

