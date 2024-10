Basket, C/Int: la LSB Lecce piega la Clean Up Molfetta

La seconda giornata del campionato di serie C interregionale s’è accesa ieri sera con l’anticipo tra la Scuola di Basket Lecce e la Clean Up Molfetta: i salentini, al debutto in casa, vincono senza troppi patemi (89-69 il finale, primo hurrà stagionale) dominando nei primi due quarti (47-30 il punteggio all’intervallo lungo, addirittura 73-46 alla mezz’ora). La squadra leccese, quindi, riscatta la sconfitta di Fasano, mentre il club di Solimini, caduto nei minuti finali al PalaPoli al debutto con Monteroni, non ha ancora trovato il primo successo stagionale. Una serata nera, dunque, per i biancorossi, mai in partita e imprecisi al tiro, certificata dall’1/24 dalla linea dei 6.75 metri: appena 4,2 la percentuale di realizzazione, con l’unica tripla firmata da Mezzina. Due i giocatori in doppia cifra: Didonna (16 punti) e Infante (13).

A Lecce, il tecnico Gesmundo si presenta con Scarpone, Delmas, Mezzina, Chiriatti e Infante dal primo minuto. Avvio shock per gli ospiti (7-0), con la tripla di Mezzina (sarà la prima ed ultima dell’intera sfida) a rosicchiare lo svantaggio (7-3). Ma è solo un fuoco di paglia: i padroni di casa, con Ouandie, Cantagalli e Laudisa (52 punti in tre), volano sopra la doppia cifra di vantaggio, salendo fino al +13 (20-7 e 24-11), prima del 26-13, peggior parziale della partita, che chiude il primo quarto. Un divario che aumenta col passare dei minuti (31-16), nonostante la prova gagliarda di Didonna (16 punti e 6 rimbalzi complessivi), anche perché i biancorossi incappano in una serata nera al tiro da tre punti: all’ultima sirena sarà 1/24, il 4,2%, un’arma senza la quale non riescono ad arginare la furia dei salentini. Infante e Mezzina ci provano in tutti i modi, ma al 20’ sono già 17 i punti di svantaggio, 47-30, e pochi i tiri liberi segnati: alla fine saranno 18/31. Dopo la pausa lunga, lo spartito non cambia con Lecce che ha una voglia matta di cancellare lo stop di Fasano (57-33, +24), mentre Molfetta si lecca le ferite e, a questo punto, cerca soltanto di limitare i danni, buttando nella mischia anche alcuni giovani. I giallorossi toccano il punto più alto poco prima della mezz’ora (73-42, +31), con il terzo quarto che si chiude sul 73-46. L’ultimo quarto – l’unico che Molfetta porta a casa, 16-23 – non offre spunti di riflessione, con Lecce avanti 83-55: gli ospiti piazzano un break in cui ricuciono il gap (3-8, 86-63 di Suraci), ma Esposito riaccelera dai 6.75. Finisce 89-69.

A.S.D. La Scuola di Basket Lecce

Murrone 3, Ingrosso 9, Capoccia, Esposito 8,, Renna 2, Cantagalli 19, Mocavero 2, Laudisa 10, Vidakovic 5, Campa, Dosic 8, Ouandie 23. Allenatore: Michelutti.

S.S.D. Clean Up Molfetta

Suraci 9, Scarpone 5, Costa 2, Delmas 8, Chiriatti 3, Sasso 2, Didonna 16, Patimo, Mongelli 3, Infante 13, Mezzina 8. Allenatore: Gesmundo.

Arbitri: Ricciardi (Santeramo) e Fiorentino (Bari).

Parziali: 26-13; 47-30; 73-46; 89-69.

