Basket B2/M, blackout fatale: settima sconfitta per i Lions Bisceglie

Un terzo quarto disastroso ha condannato i Lions Bisceglie alla settima sconfitta stagionale sul parquet della Dinamo Brindisi, capace di sopperire alle assenze di Jovanovic e Beltadze. I padroni di casa hanno sfruttato un devastante parziale di 22-7 al rientro dagli spogliatoi, costruendo un vantaggio poi difeso fino alla fine.

I nerazzurri, ancora privi di Di Camillo, hanno pagato il pessimo 7/38 complessivo da tre punti (18%) e un terzo periodo da soli 7 punti segnati, mentre Brindisi ha colpito ripetutamente dalla lunga distanza. Calò (17 punti) e Stonkus (19 punti, con triple decisive) sono stati i protagonisti di una Dinamo che ha imposto il proprio ritmo grazie alla difesa a zona e alla precisione dall’arco.

Dopo un primo tempo equilibrato (33-35), il crollo offensivo dei Lions ha permesso a Brindisi di allungare fino al +16 nel quarto periodo. Bisceglie ha tentato la rimonta con uno strepitoso Rodriguez (27 punti, di cui 15 consecutivi nel finale) ma si è fermata sul 63-60 a un minuto dalla sirena, prima che una tripla di Stonkus spegnesse le speranze ospiti.

Lo 0-2 nei confronti diretti con Brindisi non compromette il quinto posto solitario dei Lions nel girone G del torneo di B2, ma lascia l’amaro in bocca. L’occasione per il riscatto sarà il derby contro la Virtus Molfetta, in programma domenica 19 gennaio a Ruvo.

Dinamo Brindisi-Lions Bisceglie 72-66 ( 16-17; 33-35; 55-42)

Dinamo Brindisi: Calò 17, Stonkus 19, Datuowei 11, Di Ianni 6, Pulli 10, Urbonas 6, Greco 3. N.e.: Jovanovic, Beltadze, Taurisano, Delvecchio, Montanile. All.: Cristofaro.

Lions Bisceglie: Rodriguez 27, El Agbani 5, Dancetovic 4, Okiljevic 13, Dip 6, Trentini 6, Colombo 4, Cavalieri1. N.e.: Di Camillo, Camporeale. All.: Saputo.

Arbitri: Laveneziana (Monopoli), Stanzione (Molfetta).

Note: nessun uscito per cinque falli. Falli tecnici: coach Saputo, Dip, Okiljevic. Tiri da due: Brindisi7/20, Bisceglie 16/40. Tiri da tre: Brindisi 13/28, Bisceglie 7/38. Tiri liberi: Brindisi 19/32, Bisceglie13/14. Rimbalzi: Brindisi 45, Bisceglie 37. Assist: Brindisi 4, Bisceglie 4.

