Basket A2/M, Nardò travolge Orzinuovi: show di Smith

Una Pasqua dolce per la HDL Nardò Basket che, nella penultima giornata di regular season, sbaraglia Orzinuovi con un netto 103-83. Protagonista assoluto è Russ Smith: 46 punti nel giorno del suo 34° compleanno, trascinando i granata a un successo pesante sul piano del morale.

Smith imprendibile: 46 punti da record

Il match si apre con un parziale travolgente di 8-0 firmato da Stewart Jr. e dallo stesso Smith, incontenibile fin dai primi minuti. Al termine del primo quarto, il tabellone recita 31-15 per Nardò, con gli americani già in doppia cifra e la squadra di Mecacci in pieno controllo.

Orzinuovi prova a reagire, ma il Toro è troppo

Nel secondo quarto, Orzinuovi tenta una reazione, ma Smith continua a colpire da ogni posizione. Il parziale all’intervallo è eloquente: 51-30. Nardò domina grazie a una difesa attenta e a un attacco spumeggiante.

Lo show continua nella ripresa

Il copione non cambia nella ripresa. Smith segna, serve assist, si diverte e infiamma il pubblico. Le sue due triple consecutive valgono il +26 (65-39), preludio a un finale di partita gestito con lucidità. Spazio anche per i giovani, con Spinelli e Kebe a segno nel quarto periodo.

Classifica ancora incerta, ma fiducia ritrovata

Il match si chiude con il punteggio di 103-83. I due punti non migliorano sensibilmente la classifica, ma regalano fiducia e entusiasmo a una squadra ancora in corsa per la salvezza. Domenica 27 aprile il gran finale di stagione, con HDL Nardò attesa dall’ultima sfida prima del verdetto definitivo.

