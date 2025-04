Eccellenza, -5 al Manduria. Messapici retrocessi in Promozione

Cambia ulteriormente la classifica del campionato di Eccellenza pugliese. Nella giornata di oggi, infatti, il Tribunale Federale Territoriale ha comminato la sanzione di cinque punti di penalizzazione per il Manduria, inibendo il tesserato Fabio Di Maggio per 15 mesi e prevedendo anche un’ammenda per il club di € 1.500,00. Una penalizzazione che va sommata a quella di quattro punti inflitta dallo stesso Tribunale nei confronti del club tarantino lo scorso 14 aprile. Il Manduria, dunque, scende a 44 punti, a -8 dal Foggia Incedit: una distanza che relega i biancoverdi in Promozione. Niente playout, dunque, in Eccellenza: alle già retrocesse Arboris Belli, Ginosa, Molfetta, Corato e Brilla Campi si aggiunge il Manduria.

In Promozione, invece, il Grottaglie è stato punito con 4 punti di penalizzazione e l’ammenda di € 900,00. Punito anche il tesserato Simona Lomartire con nove mesi di inibizione.

