Basket B2/M, Lions Bisceglie: sbancata Angri, playoff a un passo

Vittoria di carattere per i Lions Bisceglie, che sbancano il PalaGalvani con un combattuto 82-84 e centrano la terza vittoria consecutiva. Un successo preziosissimo che avvicina i nerazzurri ai playoff, in attesa del verdetto definitivo domenica 27 aprile nella sfida interna contro la Virtus Matera.

Primo tempo convincente, Bisceglie in controllo

Nonostante un avvio segnato da un guasto al tabellone, i Lions partono forte (5-10 al 5’), salvo subire la reazione dei padroni di casa. La squadra di Saputo però resta lucida, si affida alle triple di El Agbani e alla solidità di Rodriguez e Amo, andando al riposo sul 41-32 con percentuali alte dall’arco (7/12 da tre).

Terzo quarto da battaglia, Angri rimonta

Martinez si accende e trascina Angri con 14 punti nella sola terza frazione, riportando il match in parità (62-62). I padroni di casa mettono la testa avanti (66-65), ma Bisceglie non molla e risponde colpo su colpo. A 3’27” dalla fine Okiljevic firma il pari a 74, poi Rodriguez piazza la tripla dell’84-82. Decisivo anche lo schiaccione di Amo, mentre il tiro finale di Milojevic per Angri si spegne sul ferro.

La corsa playoff si decide all’ultima giornata

Domenica 27 aprile i Lions affronteranno la Virtus Matera con un solo obiettivo: vincere per staccare il pass per i playoff. La crescita del gruppo, in termini di intensità e maturità, è il miglior viatico verso il traguardo.

Angri-Lions Bisceglie 82-84

Angri: Martinez 30, Valle 18, Milojevic 18, Bonanni 12, Borciu 2, Borriello 2.

Bisceglie: Rodriguez 21, El Agbani 14, Okiljevic 10, Amo 12, Dancetovic 9, Colombo 7.

Parziali: 20-19, 32-41, 62-62.

Note: Tiri da tre: Angri 8/32, Bisceglie 10/21. Rimbalzi: Angri 43, Bisceglie 41.

