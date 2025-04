Basket B2/M: alla Virtus Molfetta non basta il cuore, cade a Piazza Armerina

Non basta il cuore alla DAI Optical Virtus Basket Molfetta, che torna sconfitta dalla trasferta siciliana contro una solida Siaz Piazza Armerina. Il match, valido per il girone play-in del campionato di Serie B Interregionale, si chiude 91-81 per i padroni di casa, bravi a gestire l’inerzia per tutta la partita nonostante la generosa prova degli uomini di coach Fabbri.

Buon avvio Siaz, la Virtus resta in scia

Dopo una partenza equilibrata, con le triple di Natalini e Jankovic che tengono la Virtus in linea, Piazza Armerina comincia a prendere il largo già nel primo quarto (28-20), sfruttando l’ottima vena offensiva di Occhipinti e Rotondo. Nel secondo parziale si accende Sirakov che con quattro triple prova a suonare la carica biancazzurra, riportando i suoi a -6 sul 46-40 all’intervallo.

La Virtus ci prova, ma la rimonta non si completa

Nel terzo periodo la Siaz allunga ancora, approfittando delle disattenzioni difensive molfettesi. Sirakov (19 punti) e Jankovic (17) tengono vive le speranze, e nel quarto quarto la Virtus si rifà sotto fino al -2. Ma è l’ultimo sussulto: i padroni di casa piazzano il break decisivo e chiudono con un margine in doppia cifra.

Una sconfitta che fa male, ma con l’onore delle armi. Prossimo appuntamento al PalaPoli per l’ultima gara della stagione.

Piazza Armerina-Virtus Molfetta 91-81

(28-20, 46-40, 71-60, 91-81)

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Giovara 13, Bertoni 5, Bergamo 6, Savoia 2, Natalini, Gulley 13, Jankovic 17, Sirakov 19, Arifkhanov 0. All. Fabbri.

Siaz Piazza Armerina: Farina 7, Occhipinti 36, Rotondo 25, Labovic 7, Occhipinti 8, Minore ne, Ferrari 0, Laganà 8, Coltro 0, Miljkovic 0. All. Patrizio.

