Rionero, Arisa all’Irccs-Crob nel “Giardino di Eva”

Rionero in Vulture – C’è grande attesa all’Irccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata per la visita della celebre cantante lucana Arisa che lunedì mattina, 28 aprile, visiterà l’Istituto e le stanze dell’associazione Arcipelago Eva. Un incontro tra arte e salute che culminerà nella cena di beneficenza organizzata dall’associazione in collaborazione con il Crob e Il Marateale, con il sostegno della Lucana Film Commission ed il patrocinio della Regione Basilicata e del Consiglio Regionale della Basilicata. Lunedi 28 aprile, infatti, a Lavello alle ore 20.30, al Borgo San Barbato Resort Spa & Golf, si terrà la cena solidale “Arisa nel Giardino di Eva” dove Arisa sarà la madrina della serata. Un’importante occasione di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere le attività dell’Associazione da 15 anni impegnata nelle attività a supporto dei pazienti oncologici in cura all’Irccs Crob. Un doppio appuntamento, quindi, per incontrare un’icona della musica italiana diventata bandiera e portavoce della lucanità.

L’Associazione Arcipelago Eva offre gratuitamente trattamenti di bellezza e benessere ai pazienti oncologici nell’ambito del percorso di umanizzazione delle cure dell’Istituto. Sono circa 20 i volontari impegnati nelle attività rivolte ai pazienti tra estetiste, parrucchieri e barbieri impegnati ogni lunedì nelle due stanze messe a disposizione dalla direzione dell’Istituto: “Il Giardino di Eva” e la “Stanza bellezza-benessere” inaugurata lo scorso giugno. Trattamenti viso – corpo, trucco correttivo e servizio di parruccheria e barberia gratuito sono offerti molte volte direttamente al letto del paziente. Inoltre, l’associazione ha avviato all’Irccs Crob anche un laboratorio creativo e culturale basato sull’ascolto, la lettura e la visione di immagini.

“Siamo onorati della presenza di Arisa che visiterà alcuni reparti del nostro Istituto grazie alla disponibilità dell’Associazione Arcipelago Eva che ringrazio – commenta il direttore generale Irccs Crob Massimo De Fino che prosegue – Si tratta di un’associazione fondamentale per il nostro percorso di umanizzazione delle cure perché ci aiuta a ridare un sorriso e un momento di leggerezza e conforto ai pazienti in cura nel nostro Istituto. La visita di Arisa sarà sicuramente una piacevole sorpresa anche per i nostri pazienti ed è un importante riconoscimento per l’Irccs Crob. Un ringraziamento speciale da parte mia va proprio ad Arisa perché ho già avuto modo di constatare la sua sensibilità nei confronti del prossimo”.

Arisa madrina della cena solidale “Nel giardino di Eva” al Borgo San Barbato

La cantante lucana Arisa sarà anche madrina della cena solidale “Nel Giardino di Eva”, evento benefico organizzato dall’Associazione Arcipelago Eva ODV, in programma il 28 aprile 2025 alle 20:30 presso il resort Borgo San Barbato. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con IRCCS CROB di Rionero in Vulture e Il “Marateale”, con il sostegno di Lucana Film Commission Commission ed il patrocinio della Regione Basilicata e del Consiglio Regionale della Basilicata, punta a raccogliere fondi per sostenere le attività dell’associazione che da 15 anni offre trattamenti di bellezza e benessere gratuiti ai pazienti oncologici. Alla serata, presentata dall’attrice Eva Immediato, parteciperà anche il giovane artista lucano FLAME, autore della canzone “Il Giardino di Eva”, brano composto appositamente per rappresentare in musica l’attività dell’associazione. Arcipelago Eva ODV opera all’interno dell’IRCCS CROB con una squadra di 20 volontari tra estetiste, parrucchieri e barbieri, gestendo due spazi dedicati dove vengono offerti servizi di bellezza ai pazienti e ai loro caregiver. Nel 2024 l’associazione ha assistito oltre mille pazienti. “Ridare bellezza a visi e capelli opacizzati dalle terapie e soprattutto restituire vitalità alle persone”, è la missione dell’associazione, che ha recentemente attivato anche un laboratorio creativo e culturale per pazienti e familiari.

Per informazioni e prenotazioni: 0972 816011. Contatti associazione: 320 899 6071.

