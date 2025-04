Canosa, l’entusiasmo del presidente Di Nunno: “Playoff premio per i ragazzi”

Canosa si prepara alla prima semifinale playoff di Eccellenza nella propria storia, col sogno nel cassetto di ritrovare quella Serie D che manca ormai da 29 anni.

Rossoblù impegnati domenica 27 aprile in casa del Galatina (alle ore 16:30 in streaming su Antenna Sud Sport), grande entusiasmo da parte del presidente Alessandro Di Nunno, ascoltato ai nostri microfoni: “I playoff sono un premio per i ragazzi e per tutti noi“.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author