Basket B2/M: Dinamo Brindisi reagisce con orgoglio, ma va ko a Milazzo

Termina con una sconfitta l’ultima trasferta stagionale della Dinamo Basket Brindisi, superata 89-80 dagli Svincolati Milazzo nella quinta giornata di ritorno dei play-in. Al termine di un match dai due volti, i biancoblu pagano un avvio complicato, reagiscono con orgoglio nel secondo quarto ma cedono alla distanza sotto i colpi precisi dei siciliani.

Partenza difficile, poi la rimonta

Milazzo parte fortissimo, toccando subito il +17 (22-5) grazie all’alta intensità difensiva e alle ottime percentuali dall’arco. La Dinamo reagisce e nel secondo quarto, trascinata da un ispirato Di Ianni (23 punti) e da un’eccellente energia difensiva, ribalta l’inerzia: parziale di 31-19 e perfetta parità sul 49-49 all’intervallo.

Calano le percentuali nella ripresa

Nel terzo quarto, Milazzo approfitta di un antisportivo per piazzare un nuovo break e tornare in vantaggio. Brindisi si aggrappa a Stonkus (19 punti) e Kovachev (17), ma perde fluidità in attacco e cede terreno. Nell’ultimo parziale, l’espulsione di Beltadze per doppio antisportivo spegne definitivamente la reazione ospite, mentre Quarta firma due triple decisive che valgono il +13 finale.

Ultimo impegno al PalaZumbo

Per la Dinamo ora qualche giorno di pausa per la sosta pasquale, prima dell’ultimo appuntamento stagionale in programma domenica 27 aprile alle 18:00 contro l’Angri Pallacanestro al PalaZumbo.

Svincolati Milazzo-Dinamo Basket Brindisi 89-80 (30-18, 49-49, 69-62, 89-80)

Svincolati Milazzo: Salvatico 3, Quarta 11, Giambò 3, Lalic 18, Bolleta 10, Rimsa 22, Giannullo 7, Comin, Jasarevic, Scredi 15 – All. Priulla.

Dinamo Brindisi: Greco 5, Datuowei 4, Stonkus 19, Calo’ 2, Taurisano, Di Ianni 23, Kovachev 17, Beltadze 10 – All. Cristofaro.

Arbitri: Filesi di Chiaramonte Gulfi (Rg) – Tartamella di Trapani.

