Casarano, arrivano le congratulazioni del Lecce per il ritorno in C

Dopo la vittoria del Girone H di Serie D, il Casarano è pronto a tornare tra i professionisti. Nelle ultime ore, diversi club hanno rivolto i propri complimenti alla compagine rossoazzurra per la promozione. Dopo il plauso del Parma, infatti, è arrivato quello del Lecce. Con un post pubblicato sui propri canali social, il Casarano ha ringraziato la squadra giallorossa e il presidente Sticchi Damiani per le congratulazioni ricevute. Un grande gesto di sportività tra le due compagini salentine. Questo il ringraziamento del Casarano:

“Ringraziamo l’U.S. Lecce ed il suo presidente Saverio Sticchi Damiani per le congratulazioni ricevute per la vittoria del campionato.

Auguriamo all’U.S. Lecce di raggiungere la meritata salvezza perché la serie A rappresenta per tutto il Salento un patrimonio che fa difeso ed incentivato”.

