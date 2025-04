Bari, palazzina crollata: al via la rimozione delle macerie

Sono iniziate oggi, mercoledì 23 aprile, le operazioni preliminari per la rimozione delle macerie della palazzina crollata lo scorso 5 marzo in via De Amicis, a Bari. A comunicarlo è il Comune, specificando che l’intervento è affidato all’impresa Cericola, selezionata attraverso una procedura negoziata.

Nella mattinata, il cantiere è stato oggetto di un sopralluogo da parte della polizia giudiziaria e delle autorità sanitarie, con l’obiettivo di verificare l’organizzazione dei lavori e le eventuali prescrizioni. Sul posto anche il sindaco Vito Leccese. Durante le attività sono stati prelevati campioni di macerie da sottoporre ad analisi di laboratorio.

L’avvio vero e proprio della rimozione inizierà domani, con l’impiego di un escavatore, una mini pala, quattro operai specializzati nella cernita, due addetti alla movimentazione e personale tecnico qualificato. Secondo il cronoprogramma, saranno necessari circa trenta giorni lavorativi per completare l’intervento.

Intanto proseguono i rilievi ambientali affidati alla ditta Ecotrend, incaricata dal Comune di monitorare l’eventuale presenza di fibre di amianto aerodisperse nell’area del crollo. L’ultimo campionamento, effettuato tra il 18 e il 20 aprile, ha confermato l’assenza di contaminazione.

