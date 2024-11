Basket, B Nazionale: Ruvo vince contro Chiusi, San Severo cede a Fabriano

Le sconfitte contro Rieti e Luiss Roma appartengono ormai al passato. Torna ai due punti la Pallacanestro Ruvo, che espugna l’EstraForum e si impone 72-78 in trasferta contro l’Umana San Giobbe Chiusi. Ancora privi di Joshua Jackson, i biancazzurri strappano sul +11 poco dopo l’intervallo. I toscani risalgono la china, ma la tripla di Yankiel Moreno a 40” dal termine mette in ghiaccio match e due punti meritati. Coach Rajola può finalmente sorridere.

Ancora un passo falso, invece, per la Cestistica San Severo che cede il passo a Fabriano per 86-74. I gialloneri, sempre in rincorsa, rientrano in carreggiata nelle battute conclusive della gara. La maggiore esperienza della Janus, però, fa tutta la differenza e per San Severo arriva la terza sconfitta consecutiva dopo la vittoria su Latina che ha mosso la classifica.

