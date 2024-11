Basket C/M, Nuova Matteotti Corato: la maledizione continua

Ancora una serata amara per la Nuova Matteotti Corato, che cade in casa contro la Gaw Assi Brindisi (76-88) nella settima giornata del campionato di Serie C Interregionale. I biancoblù di coach Gargano, già privi di Spina Diana e con un Obiekwe Sam non al meglio, sprecano un vantaggio di 12 punti all’inizio dell’ultimo quarto, subendo un parziale clamoroso di 14-38 negli ultimi dieci minuti.

La gara parte con Brindisi subito aggressiva, avanti 2-10 grazie a Polifemo. La NMC, dopo un avvio complicato, ribalta la situazione con un parziale di 15-0, trascinata da un super Gaye (10 punti nel primo quarto), chiudendo i primi 10 minuti avanti 22-20.

Nel secondo quarto, Brindisi torna in vantaggio con una tripla di Calcagni, ma i padroni di casa rispondono con un 6-0 firmato Postigo Lopez e Cicivè. Si va all’intervallo sul 38-36.

Nel terzo quarto, i “Big Three” della NMC (Gaye, Cicivè e Obiekwe Sam) spingono i biancoblù sul +10 (58-48), con schiacciate spettacolari che esaltano il PalaLosito. La NMC mantiene il vantaggio, chiudendo il periodo sul 60-50.

Il quarto quarto, però, è un incubo per Corato: dopo aver toccato il +12 (62-50), i ragazzi di Gargano si bloccano completamente. Brindisi, trascinata da un incontenibile Kibildis (25 punti) e da Buttiglione (18 punti), piazza un parziale devastante di 25-0, ribaltando il match sul 62-75. Gli ultimi minuti servono solo a certificare la quinta sconfitta consecutiva per la NMC.

NUOVA MATTEOTTI CORATO – GAW ASSI BRINDISI 76 – 88

NUOVA MATTEOTTI CORATO: Cicivè 18, Obiekwe Sam 21, D’Imperio 5, Gaye 16, Postigo Lopez 9, De Giglio 2, Martinelli 5, Ranieri, Guadagno n.e., Spina Diana n.e., Di Girolamo n.e., Savino. Coach: Gargano.

GAW ASSI BRINDISI: Kibildis 25, Buttiglione 18, Polifemo 14, Valente 14, Calcagni 11, Scivales 6, Jallow, Mbacke, Guadalupi, Flores n.e., Jahier n.e., Notarpietro. Coach: Laghezza.

Parziali: 22-20, 38-36, 60-50, 76-88.

Arbitri: Spano (Sannicandro di Bari) e Loglisci (Gravina in Puglia).

