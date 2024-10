Basket B/M, vittoria di prestigio e carattere per Ruvo

Vittoria di prestigio per la Crifo Wines Ruvo di Puglia, che al Pala Carrara di Pistoia, regola la Gema Montecatini per 77-82, dopo un match giocato con personalità e in crescendo. La gara ha offerto uno spettacolo intenso e combattuto, in cui entrambe le squadre hanno lottato su ogni possesso.

I padroni di casa, con una partenza forte, hanno dovuto fare i conti con la tenacia dei pugliesi, capaci di reagire e ribaltare la partita grazie a una difesa solida e a giocate di qualità in attacco. Il match, caratterizzato da un gioco nervoso e da molte interruzioni, si è deciso soltanto nelle battute finali, con Ruvo capace di mantenere il sangue freddo e portare a casa una preziosa vittoria.

Il quintetto iniziale scelto da coach Rajola per la Crifo Wines Ruvo di Puglia comprende Moreno, Jackson, Musso, Gatto e Borra, mentre Montecatini risponde con Chiarini, Burini, Toscano, D’Alessandro e Bedin.

Chiarini apre le danze con una tripla, mentre la Crifo Wines fatica a trovare il fondo della retina (5-0 al 3′). Gatto sblocca il tabellone per i pugliesi, in una partita equilibrata in cui le difese prevalgono sugli attacchi. Ruvo, in maglia neroarancio da trasferta, trova il primo vantaggio grazie a Moreno. D’Alessandro e Chiarini rispondono con tiri da tre punti, portando Montecatini avanti (11-6 al 6′). La Crifo Wines, con una difesa ordinata, resta in scia grazie ai canestri di Jackson e ai liberi di Lorenzetti (15-12 al 9′). I giochi da tre punti di Savoldelli e Di Pizzo chiudono il primo quarto sul 21-14.

Nel secondo quarto, Musso sblocca i pugliesi con un tiro dalla media, ma una bomba di Acunzo riallontana Montecatini. Borra e compagni restano comunque in partita. Dopo un timeout chiamato da coach Rajola, la Crifo Wines trova ossigeno con i punti di Isotta e Giorgi, costringendo coach Del Re a chiamare sospensione (25-21 al 13′). Giorgi, in gran serata da tre, continua a colpire, ma una tripla di Burini interrompe il parziale di 0-7 per i pugliesi.

Montecatini fatica nel pitturato, ma si rivela letale da tre punti, con Chiarini che riporta i toscani a +8 (34-26 al 15′). Ruvo risponde con grande precisione: Musso e Moreno impattano, mentre Jackson firma il primo sorpasso (34-37 al 18′). La difesa pugliese si dimostra impenetrabile, e un parziale clamoroso di 0-16 porta Ruvo avanti 40-44 alla fine del primo tempo, nonostante i tentativi di Montecatini.

Il secondo tempo inizia in equilibrio, ma Ruvo entra subito in bonus dopo appena due minuti, mantenendo il vantaggio (44-48 al 22′). Chiarini segna da tre, ma da entrambe le parti si commettono numerosi errori, con il duo arbitrale che non brilla per precisione. Dopo un periodo di digiuno offensivo, è Isotta a rompere l’equilibrio con un canestro su rimbalzo difensivo di Borra. Dopo un lungo intervallo senza punti, Di Cunzo segna dalla lunetta, mantenendo la partita viva nonostante i molti errori al tiro. Passoni riporta il match in parità a 90 secondi dalla fine del quarto, ma Moreno, in grande serata, riporta avanti i pugliesi.

Nell’ultimo quarto, una tripla di Acunzo apre le marcature, ma Markovic e un ispirato Musso permettono a Ruvo di allungare (57-64 al 32′). La Crifo Wines gioca con grande lucidità di squadra, ma Montecatini non molla, grazie alla giocata di Burini e a un fallo antisportivo (discutibile) assegnato a Musso. Gli arbitri, sempre più in difficoltà, gestiscono un match sempre più teso (63-65 al 34′). Jackson segna tre liberi consecutivi, seguito da un contropiede di Moreno.

Tuttavia, Jackson esce dal campo per doppio tecnico, mentre Giorgi e Lorenzetti escono per cinque falli, lasciando Ruvo con soli sei giocatori. Borra segna il suo primo canestro della serata, seguito dai liberi precisi di Musso (69-77 al 38′). La Crifo Wines fallisce due tiri liberi, permettendo a Chiarini e Toscano di riportare Montecatini a -4. Negli ultimi concitati secondi, Ruvo manca il colpo del ko, ma Chiarini sbaglia uno dei due liberi. Alla fine, Moreno chiude la partita con due tiri dalla lunetta, fissando il punteggio finale sul 77-82.

La Crifo Wines Ruvo di Puglia porta a casa una vittoria preziosa, dimostrando grande carattere e solidità difensiva. Nonostante la tensione crescente e un avversario davvero temibile, la squadra di coach Rajola è riuscita a mantenere la concentrazione e a chiudere il match con freddezza, ottenendo due punti fondamentali per il prosieguo della stagione. Tra una manciata di ore però si torna in campo: domenica al Pala Colombo arriva Chieti, per un match da non fallire.

