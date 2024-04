Basket B/M, percentuali limitate: Lions Bisceglie cadono a Lumezzane

Battuta d’arresto per i Lions Bisceglie sul parquet di Lumezzane nel confronto valido per il terzultimo turno del Girone B di Serie B Nazionale Old Wild West.

La lunga trasferta in Lombardia non ha riservato l’epilogo in cui i tifosi nerazzurri confidavano. I 53 punti incassati nella seconda parte del confronto hanno rappresentato un ostacolo insormontabile per la formazione biscegliese, che non è riuscita a completare la rimonta e ha ceduto nei minuti conclusivi (87-70).

I padroni di casa sono usciti meglio dai blocchi di partenza (14-4 al 6’), ma la prima tripla ospite, firmata da Chiti, ha ridotto le distanze (14-11). I Lions non sono mai riusciti a prendere le redini del punteggio, frenati da un rendimento insufficiente in attacco (3/14 da due a fine secondo quarto).

Lumezzane ha provato ad allungare nella terza frazione, toccando il +15, e tutti i tentativi di risalita di Bisceglie hanno dovuto fare i conti con una serata non impeccabile al tiro (33% dal campo) alla quale si sono aggiunte le 14 palle perse.

I canestri di Cepic e Chiti hanno trascinato i Lions sul –5 in apertura di quarto periodo (67–62) ma nelle fasi più intense della contesa la squadra lombarda si è affidata al talento individuale dei suoi giocatori migliori trovando canestri preziosi.

«Paghiamo purtroppo un brutto inizio di primo e terzo quarto – ha ammesso coach Agostino Origlio al termine del match -. La mancanza di qualità su alcune scelte offensive e difensive hanno condizionato la gara: nei momenti topici subiamo sempre dei parziali pesanti. Aver ricucito più volte è probabilmente fra i pochi dati positivi emersi da questa complicata trasferta. È impossibile pensare di essere competitivi subendo 87 punti e non è un caso che i soli 34 concessi a metà partita ci avessero permesso di restare a contatto. Nel nostro miglior quarto sotto il profilo offensivo, il terzo, abbiamo subìto 31 punti e tutto è divenuto più difficile. Complimenti ai nostri avversari per le buone percentuali di realizzazione».

Resta fondamentale presentarsi al meglio della condizione per i playout: «Il nostro focus rimane sempre la postseason. Alla squadra continuo ripetutamente che il nostro obiettivo deve continuare ad alimentarsi lavorando e di conseguenza responsabilizzarsi nel periodo decisivo della stagione. Il lavoro, la serietà e la fiducia devono essere gli elementi che ci accompagnano nelle ultime partite di regular season per poi raccogliere quanto di buono saremo capaci di seminare». Domenica 14, al PalaDolmen, il confronto con la Cestistica San Severo.

LUMEZZANE-LIONS BISCEGLIE 87-70

Lumezzane: Vitols 7, Minoli 13, Vecerina 20, Di Meco 14, Ndzie 9, Spizzichini 15, Cecchi 3, Maresca 2, Mastrangelo 2, Biancotto 2. N.e.: Deminicis, Salvinelli. All.: Saputo.

Lions Bisceglie: Rodriguez Suppi 7, Chiti 21, Fontana 2, Cepic 20, Dip 4, Chessari 10, Rubinetti, Abati Tourè 6, Divac. N.e.: Turin. All.: Origlio.

Arbitri: Bettini di Faenza e Cieri di Ravenna.

Parziali: 21-17; 34-29; 66-53.

Note: usciti per cinque falli Fontana e Di Meco. Tiri da due: Lumezzane 33/52, Bisceglie 9/27. Tiri da tre: Lumezzane 2/8, Bisceglie 11/32. Tiri liberi: Lumezzane 15/22, Bisceglie 19/22. Rimbalzi: Lumezzane 36, Bisceglie 33. Assist: Lumezzane 11, Bisceglie 8.

